اليوم السابع
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القبض على المتهم بسرقة محتويات فيلتين فى منطقة التجمع الأول

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:41 ص
القبض على المتهم بسرقة محتويات فيلتين فى منطقة التجمع الأول ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) باكتشافهما كسر باب الوحدتين السكنيتين ملكهما الكائنتين بدائرة القسم، وسرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية) من داخلهما.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وتبين أنها حيازة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.  
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية)، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، كما أقرا المتهمان بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) أمكن ضبط الأخير وعثر بحوزته على (كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية)، وبمواجهته بأقوال المتهمين المضبوطين أقر بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

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