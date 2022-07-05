القبض على المتهمين بإلقاء حجارة على قطار القاهرة الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأطفال بإلقاء الحجارة تجاه أحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وبسؤال مسئولى القطار المُشار إليه تبين أنه بتاريخ 30/6/2022 وعقب مرور القطار بمحطة سكك حديد كفر الدوار بالبحيرة قام أحد الأشخاص "مجهول" بإلقاء حجر تجاه القطار من الخارج مما أدى لكسر زجاج إحدى النوافذ بإحدى عربات القطار.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( إثنين من الصبية "سن 11 ،12") وتبين أنه أثناء قيامهما باللهو بجوار شريط السكة الحديد قاما بإلقاء الحجارة تجاه القطار المشار إليه أثناء مروره، فتم استدعائهما رفقة والديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم أخذ التعهد اللازم على والديهما بحسن رعايتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.