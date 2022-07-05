اليوم السابع
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العيد فرحة.. عم محمد 40 سنة متخصص فى تلوين خروف العيد بسوق مواشى الشرقية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:02 ص
العيد فرحة.. عم محمد 40 سنة متخصص فى تلوين خروف العيد بسوق مواشى الشرقية
"الشرقية- فتحية الديب

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قدم تلفزيون" اليوم السابع "منذ قليل بث مباشر مع العم " محمد جمعة "70عاما، الذى يرسم البهجة والفرحة داخل سوق مواشي محافظة الشرقية الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين بمدينة الزقازيق.

اعتاد العم" محمد "منذ 40 عاما على الذهاب لأسواق المواشي قبل عيد الاضحى وتلوين الأضاحي للمواطنين.

فيما قام عدد من تجار الاغنام وخاصة التى تصلح للاضاحى،بقص شعرها لكي يرى الزبائن لحومها علي الطبيعة،ويقوموا بعملية قص شعر الأضحية في السوق الأخير من قبل عيد الاضحى من كل عام,وذلك لرغبة الزبائن تلوين الاضاحى.

وقال عدد من تجار  مواشى بالشرقية، أن القيادات التنفيذية بالمحافظة بقيادة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سهلت على التجار كثيرا بمكان السوق الجديد، فضلا عن توفير الخدمات الأمنية التى جعلت التجار يأتون إليه من كل محافظات مصر.


 

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