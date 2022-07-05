العراق وأمريكا يبحثان تطورات الوضع الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

اش ا

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، تطورات الوضع الإقليمي ودور العراق المتنامي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن النواب العراقي -نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن رئيس مجلس النواب بحث مع عضوَ مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، والتعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب، ومناقشة موضوع النازحين من النساء والأطفال والوضع الإنساني في مخيم الهول.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا أيضا تطورات الوضع الإقليمي، ودور العراق المتنامي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، التزامَ بلاده بدعم العراق في المجالات كافة من أجل تحقيق أمنه واستقراره.. مشددا على أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به العراق في تخفيف التوترات بالمنطقة.