اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: لا يوجد قوائم انتظار لمرضى الاعتلال الكلوى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:54 ص
الصحة: لا يوجد قوائم انتظار لمرضى الاعتلال الكلوى متحدث وزارة الصحة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، متحدث وزارة الصحة، إن مبادرة الاعتلال الكلوي نشأت من رحم المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، والتي كشفت عن أن هناك 20 مليون مواطن يعانون بنسب مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، والتي من أسبابها اعتلال الكلي.

أضاف متحدث الصحة في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، يتم تدقيق الوضع الوظيفي للكلي من خلال فحص مباشر، حيث يتم تقسيم الخلل إلى خفيفة ومتوسطة وشديدة ويتم تقديم العلاج المناسب لها أو الإحالة إلى المراكز المتخصصة ، مضيفا: "كل المبادرات الرئاسية تتحمل الدولة تكلفة الكشف والعلاج بالكامل بالمجان"، ولا يوجد قوائم انتظار لمرضى الاعتلال الكلوى".

وحول استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، قال: سيتم تكثيف المرور على أماكن التجمعات خلال عيد الأضحى للوصول الى أعلى معدلات الأمان في التغذية خلال فترة الأعياد ، مع نشر فرق التواصل المجتمعي في الأماكن المزدحمة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والمستشفيات وإلغاء الإجازات غير الضرورية مع توافر الكوادر الطبية.

 


وزارة الصحة

عيد الاضحى

مرضى الاعتلال الكلوي

متحدث وزارة الصحة



الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. وكيل وزارة الصحة بالسويس يُكرم طلاب وطالبات مدارس التمريض الأوائل

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:13 م

القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ينعى مشرفة تمريض توفيت خلال مباشرة عملها

الأحد، 03 يوليه 2022 10:20 م

وزارة الصحة تؤكد استمرار كورونا والصحة العالمية لم تعلن انتهاء الجائحة.. حسام عبد الغفار: متوقع وجود موجات جديدة من الإصابات.. ويؤكد: الوضع فى تراجع وتحت السيطرة.. واستقبلنا 140 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:00 ص

وزارة الصحة الكويتية تعلن ضبط صالون نسائي يزاول مهنة الطب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة