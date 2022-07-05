وأشارت الإدارة العامة بالوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية ومراكز الإجهاد الحرارى والفرق الطبية والإسعافية المتنقلة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة طاقتها الاستيعابية تتجاوز (400) سريرٍ، بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة والتي تعمل على مدار الساعة، لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام (1443هـ)، وتحقيقا لرسالة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع من خلال التكامل الفعال مع منظومة القطاع الصحي في المملكة لتقديم خدمات علاجية ووقائية متكاملة في السلم والحرب.