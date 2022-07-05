السجن المؤبد لعاطل ألقى زجاجة مشتعلة على أمين شرطة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال زكى طوسون رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى والمستشار رامه سعد محمد وأمين السر مصطفى عبد العظيم بالسجن المؤبد للمتهم " ع.ح.م" عامل لاتهامه بقتل المجنى عليه " م.م.ع "والشروع فى قتل المجنى عليهما " ر.م.م" و" ف.ا.م".

تعود أحداث القضية رقم 10766 لسنة 2021 جنايات قسم باب شرقى عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى يفيد بوجود مشاجرة فى منطقة الحضرة القبلية وحال رفضها تعدى المتهم على القوة بزجاجات مشتعلة مما أدى إلى وفاة المجنى عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى أنه على إثر بلاغ بوجود مشاجرة بمنشية النزهة بالحضرة القبلية فانتقلت قوة من القسم لفظها وضبط أطرافها وفوجئت القوة بقيام المتهم " م.م.ع " 50 سنة عاطل يقوم بإلقاء زجاجات من أعلى عقار قامت القوة لمحاولة ضبطه إلا أنهم فوجئوا بقيام المتهم بإلقاء عبوات مشتعلة على القوة قاصدا تهريب نجل شقيقته طرف المشاجرة فألقى إحدى الزجاجات المشتعلة على المجنى عليه "م.م.ع " أمين شرطة مما ادى إلى اشتعال النيران فيه ووفاته عقب تلقية العلاج واصابة كل من المجنى عليهما " ر.م.ق " و" ف.ا.م " ع تمكنت القوة من إلقاء القبض عليه وبحوزته زجاجات معدة للاشتعال بداخلها مادة البنزين وماسورة حديدية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.