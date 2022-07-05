اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطيني يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين للاستقلال

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:00 ص
الرئيس الفلسطيني يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين للاستقلال الرئيس الفلسطينى
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الإثنين إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 يوليو الجاري.
 
‏وكان في استقبال الرئيس محمود عباس بمطار هواري بومدين الدولي، بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
 
وتحتفل الجزائر غدا بالذكرى الستين لاستقلالها بعد 132 عاما من الاستعمار الفرنسي، وتستعد السلطات الجزائرية لاحتفالات ضخمة بهذه المناسبة؛ أبرزها استعراض عسكري كبير في العاصمة، هو الأول منذ 33 عامًا.

الرئيس الفلسطينى

الجزائر

استقلال الجزائر

اخبار الجزائر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة