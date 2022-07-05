اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:36 م
الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)

تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 


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