الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى مراكز تشخيص الأورام وفق المعايير الدولية

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية، بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام فى مستشفى دار السلام "هرمل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارةً طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العينى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.