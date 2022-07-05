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الرئيس السيسى يستقبل سلطان الجابر ويرحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:50 ص
الرئيس السيسى يستقبل سلطان الجابر ويرحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.
 
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحباً بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخاً للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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الاستثمارات الاماراتية في مصر

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