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الرئيس السويسري: مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا ستخلق سابقة خطيرة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:58 م
الرئيس السويسري: مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا ستخلق سابقة خطيرة أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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حذر الرئيس السويسري، إجناسيو كاسيس، من أن مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، ستخلق سابقة خطيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس السويسري، أنه يمكننا اتخاذ قرار مثالي للوضع مع أوكرانيا، لكننا نخلق الفرصة لاتخاذ نفس القرار في العديد من الحالات الأخرى، وبالتالي، فإنك تمنح الحكومات سلطة أكبر بكثير مما تمنح للمواطنين.

وأوضح الرئيس السويسري، أن حق الملكية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفا أن على الدول حماية المواطنين من الأساليب القسرية، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من أجل مصادرة الأصول، هناك حاجة إلى إطار قانوني مناسب، وهو أمر غير متوفر في معظم الدول الأوروبية.

 


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