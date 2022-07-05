اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:10 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأوكراني: روسيا تبذل قصارى جهدها لتشهد أوروبا أكبر أزمة في التاريخ

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:02 م
الرئيس الأوكراني: روسيا تبذل قصارى جهدها لتشهد أوروبا أكبر أزمة في التاريخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تبذل قصارى جهدها للحفاظ على تسارع معدلات التضخم ولجعل أوروبا تشهد أكبر أزمة في التاريخ هذا الشتاء من خلال تلاعب روسيا بإمدادات الغاز إلى أوروبا.


وأضاف زيلينسكي - خلال مؤتمر الاقتصاديين السادس والعشرين، حسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء "لا يمكننا الرد على تلك التهديدات التي تزعزع استقرار القارة حاليًا إلا من خلال زيادة الوحدة في أوروبا والضمانات الأمنية الفعالة.. مستقبل أوروبا لن ينعم بالسلام والهدوء بدون تعزيز الوحدة.. نحن بحاجة إلى مثل هذه الوحدة في أوروبا التي ستصبح الأكبر في التاريخ".


وتابع قائلا: "فعلنا الكثير من أجل ذلك ولكن ليس كل شيء بعد، فعلى سبيل المثال، ما يحدث في سوق الطاقة في أوروبا يجب أن يُنظر إليه على أنه حرب".


وأوضح أن روسيا تبذل كل ما في وسعها من خلال التلاعب بإمدادات الغاز للحفاظ على نمو التضخم ولجعل أوروبا تشهد أكبر أزمة في التاريخ هذا الشتاء، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه هناك شركات يونانية توفر تقريبًا أكبر أسطول لنقل النفط الروسي.


وتساءل الرئيس الأوكراني: "هل النظام المصرفي الروسي معزول بالفعل عن السوق المالية العالمية؟ الإجابة لا، إذ لا تزال الاتصالات قائمة. وبالتالي، لا يزال هناك أمل أن تتمكن موسكو في المستقبل بطريقة ما خداع العالم الديمقراطي، وبالتالي سيكون من الممكن كسر المقاومة، على وجه الخصوص، مقاومة الدول الأوروبية.. لأنهم إذا قدموا تنازلات في أمر ما، فلما لا يقدمون المزيد؟".

 


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