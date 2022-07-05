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الخارجية الروسية: يصعب علينا تصديق وجود حوار محتمل مع الناتو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:27 م
الخارجية الروسية: يصعب علينا تصديق وجود حوار محتمل مع الناتو نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو
وكالات

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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إنه من الصعب على موسكو أن تصدق أنه سيكون هناك حوار مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الوقت الذي تنشر فيه دباباته وأسلحته الأخرى بالقرب من حدود روسيا.


وأشار جروشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الحلف "يقول إن بإمكانه الدخول في حوار مع روسيا في أي وقت ولا يسعى إلى المواجهة على الرغم من أن التخطيط العسكري لحلف شمال الأطلسي يستند إلى المواجهة مع روسيا. وعندما ينشر شخص ما الدبابات على بابك قائلاً إنها ليست ضدك وإنها متمركز هناك دون سبب على الإطلاق، فمن الصعب للغاية التصديق في أي نوع من الحوار".


وأكد أن منظمة حلف شمال الأطلسي تخلت عن جميع آليات التعاون مما جعل الاتصالات الدبلوماسية مستحيلة، مشيرا إلى أنه قد تم بذل جهود هائلة في الاجتماع الأخير لمجلس روسيا والناتو في 12 ديسمبر 2021 لتحقيق ذلك ولهذا السبب لم يعد لدينا وجود دبلوماسي في الناتو حيث وضعت الأعمال العدائية للكتلة حدًا لذلك".


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