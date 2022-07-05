اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:44 م
أكرم القصاص
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الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:06 م
الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. الأمانة الفنية تعرض محاور الحوار.. وتؤكد: تلقينا نحو 100 ألف استمارة تسجيل.. ضياء رشوان: الحوار هدفه إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو.. لن نستبعد إلا من خرب ومارس العنف.. وجميع الجلسات ستكون علنية.. رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب ستكون على مسافة واحدة من الجميع.. جودة عبدالخالق: كل من روج للزج بالدين فى السياسة يجب استبعاده من الحوار.

 

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ـ الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. الأمانة الفنية تعرض محاور الحوار.. وتؤكد: تلقينا نحو 100 ألف استمارة تسجيل.. ضياء رشوان: الحوار هدفه إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو.. لن نستبعد إلا من خرب ومارس العنف.. وجميع الجلسات ستكون علنية.. رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب ستكون على مسافة واحدة من الجميع.. جودة عبدالخالق: كل من روج للزج بالدين فى السياسة يجب استبعاده من الحوار

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اليوم السابع

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