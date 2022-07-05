الجيش العراقي يعلن اعتقال 5 إرهابيين في عدة محافظات

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، اعتقال 5 إرهابيين بينهم قيادي بارز بعمليات جرت في عدة محافظات.



وقال اللواء رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي باستمرار العمليات النوعية ضد فلول الإرهاب، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية استخبارية نوعية بالعاصمة بغداد أسفرت عن القبض على القيادي في عصابات داعـش المعروف بـ "أبو علي بغداد" والذي اشترك في تنفيذ عدد من الجرائم ضد المواطنين والقوات الأمنية.



وأشار رسول إلى أنه تم القبض على 4 من الإرهابيين في محافظات الأنبار، وكركوك، وصلاح الدين، فيما تمت الإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات تنظيم "داعـش" داخل السُليمانية.