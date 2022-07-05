الجامعة العربية تختتم دورة تدريبية لـ14 مهندسا إفريقيا فى مجال الرى

بيشوى رمزى

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، دورة تدريبية لصالح 14 مهندسا بالرى من الدول الأفريقية، وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية محمد عبد العاطي والسفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية وممثل الاتحاد الأفريقي الدكتور أحمد المقص، وعدد من سفراء الدول الأفريقية المشاركة.

وتأتي الدورة بالتعاون مع كل مكتب الاتحاد الأفريقي للحبوب والمناطق القاحلة، والمركز الإقليمي للتدريب والري و الموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر.



المتدربون الأفارقة

شارك في الدورة، التي بدأت منذ 26 يونيو الماضي، عدد من المهندسين الزراعيين الأفارقة من كل من نيچيريا، وكينيا، وغانا، وناميبيا، ليسوتو، زيمباوي، رواندا، سيراليون، وجامبيا، وارتريا، وموزمبيق وليبيريا.



تسليم الشهادات

ومن جانبه، أكد وزير الري و الموارد المائية محمد عبد العاطي علي أهمية تلك الدورة ومساهمتها الفعالة فى تأهيل الكوادر الأفريقية المتخصصة، كما شكر كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى على التعاون المثمر، وتمني المزيد من التعاون.

وقد صرح الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق خلال كلمته أن هذه الدوره تأتي في إطار دعم الكوادر الإفريقية فى مجال الري و يقوم الصندوق العربي بتنفيذها سنويا بجمهورية مصر العربيه بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي نظرا لأهمية هذا المجال.



جانب من حفل التخرج

وأكد عبد الحكيم الواعر الأمين المساعد للفاو بالقاهرة على سعادته بتنفيذ هذه الدورة الهامة وشكر القائمين عليها وبالأخص رعاية جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته شكر ممثل الاتحاد الإفريقي د. أحمد المقص الحاضرين و علي رأسهم وزير الري محمد عبد العاطي، كما شكر الصندوق العربي للمعونة الفنية وتمني للمتدربين التوفيق فى حياتهم العملية.