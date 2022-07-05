التعليم: 10أغسطس آخر موعد لتلقى طلبات طلاب الثانوية العامة لتأجيل الامتحانات

كتب محمود طه حسين

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الإدارات التعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثانى بالدرجات الفعلية للطلاب المتغيبين عن الدور الأول لظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان هو 10 / 8 / 2022.