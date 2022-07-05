اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 866 مليار جنيه استثمارات حكومية فى قطاع الطاقة خلال 8 سنوات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:00 ص
التخطيط: 866 مليار جنيه استثمارات حكومية فى قطاع الطاقة خلال 8 سنوات وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الدولة المصرية فى تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة إلى فائض خلال الـ8 سنوات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ومنها إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات العامة فى قطاع الطاقة (الكهرباء)، بلغت حوالى 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالى 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى حوالى 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 66%، فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي.


الطاقة

الكهرباء

الطاقة المتجددة

استثمارات الكهرباء

وزاره التخطيط

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة