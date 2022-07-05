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التحريات: لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بمنطقة العياط بالجيزة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:46 ص
التحريات: لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بمنطقة العياط بالجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق في العياط، لتحديد حجم التلفيات التي لحقت بمحتوياتها، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية في العياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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حريق بالعياط

حريق شقة بالعياط

امن الجيزة



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