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البيت الأبيض: استعادة لاعبة كرة السلة بريتني جرينر من روسيا أولوية للرئيس بايدن

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:12 م
البيت الأبيض: استعادة لاعبة كرة السلة بريتني جرينر من روسيا أولوية للرئيس بايدن البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن استعادة لاعبة كرة السلة بريتني جرينر من روسيا أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت لاعبة كرة السلة المعتقلة في روسيا تحدثت إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وفى وقت سابق قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون جراء القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية على مدينة سلافيانسك.

وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة سلافيانسك فاديم لياخ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم، الثلاثاء: "وفقًا للبيانات الأولية، أدى القصف المكثف للمدينة اليوم إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين وبسبب الغارات، اشتعلت النيران في السوق المركزي".

وأفاد بأن العديد من الأحياء تضررت نتيجة القصف الروسية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديد مدى الضرر.


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