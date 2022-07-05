البنك المركزى يعلن تعطل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد وحتى الخميس 14يوليو

قال البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 17 يوليو 2022.
البنك المركزى يعلن تعطل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد وحتى الخميس 14يوليوالثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:14 ص
البنك المركزى - ارشيفية
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