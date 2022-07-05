اليوم السابع
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البنك المركزى يعلن تعطل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد وحتى الخميس 14يوليو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:14 ص
البنك المركزى يعلن تعطل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد وحتى الخميس 14يوليو البنك المركزى - ارشيفية
كتب: أحمد يعقوب

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قال البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 17 يوليو 2022.


البنك المركزي

إجازة البنوك

العمل بالبنوك



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