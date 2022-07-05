ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن محافظ البنك المركزى، فيليب لوي، قوله إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لكبح معدل التضخم.

وأضاف قائلا " إن زيادة أسعار الفائدة اليوم هي خطوة أخرى لسحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم ضخه للمساعدة في تأمين الاقتصاد الأسترالي ضد أسوأ الآثار المحتملة لوباء فيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن يتخذ المجلس مزيدا من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة".