اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:38 م
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البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11.1 مليار دولار خلال 4 أشهر

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:22 م
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11.1 مليار دولار خلال 4 أشهر البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي (مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021)، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.
 
وبذلك ترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربع الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021). 
 

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

البنك المركزى المصرى

العاملين بالخارج



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