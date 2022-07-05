البرازيل تفتح تحقيقا ضد تيك توك لانتهاكه حقوق المستهلك

فتحت السلطات البرازيلية تحقيقا مع إدارة تيك توك TikTok بسبب انتهاكها الحقوق الواردة فى قانون حماية المستهلك، حسبما أفادت مصادر رسمية اليوم الثلاثاء.

وأشارت الأمانة العامة الاستهلامية الوطنية، وهى هيئة مرتبطة بوزارة العدل البرازيلية، أنها ستباشر تحقيقات أولية فى المخالفات لدى المنصة، حيث إنها تعرض إعلانات تمييزية وغير مناسبة للقاصرين.

وأوضحت أن هناك "دلائل على انتهاك" بعض مواد قانون حماية المستهلك التى تتناول حماية المستهلك من الخدمات الإعلانية "الخطرة أو الضارة" و"المضللة والمسيئة"، وفقا لصحيفة "الاستادو" البرازيلية

وتعتبر البرازيل أن أى إعلان تمييزي يحرض على العنف أو يستغل الخوف أو الخرافات أو يستغل ضعف أو جهل المستهلك ، مع مراعاة سنه أو صحته أو معرفته أو وضعه الاجتماعي يعد مسيئًا، مشيرة إلى أن المنصة تقوم بعرض اعلانات تمييزية .

في يونيو الماضي، أمرت الأمانة الوطنية للمستهلكين بالفعل الشبكة الاجتماعية بتعليق عرض المحتوى الذي يعتبر "غير مناسب" للقاصرين خاصة الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما.