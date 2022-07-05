الإعدام لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية مجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين وممثل النيابة العامة المستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الدخيلة الكلية، بالإعدام لـ "م.ا.ح" عامل، و"أ.ف.ص" ربة منزل، بتهمة قتل المجنى عليه "م.م.ص".



تعود أحداث الواقعة فى القضية رقم 18864 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد العثور على جثة المجنى عليه داخل الشقة محل سكنه بمحل إقامته دائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهمة الثانية "ا.ف.ص" 26 سنة ربة منزل، بالاتفاق مع المتهم الأول "م.أ.ح" 20 سنة عامل لقتل المجنى عليه "م.م.ص" زوج المتهمة الثانية ونفاذا لتفكيرهم الشيطانى بعد أن تعرف المتهم الأول على المتهمة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى حضر المتهم الأول من محافظة الجيزة إلى محافظة الإسكندرية بمحل سكنها وقامت المتهمة بإخفائه داخل الشقة حتى عاد المجنى عليه زوجها وعندما استغرق فى نومه أمدت المتهمة الثانية المتهم الأول بسلاح أبيض سكين وقيدها بحبل لإبعاد الشبهة عنها وفق تخطيهما المسبق، وتوجه المتهم إلى غرفة نوم زوجها حيث عاجله بعدة طعنات بالرقبة والكتف واليد اليسرى وأماكن متفرقة التى أودت بحياته.

وبتكثيف التحريات دلت على قيام المتهمة والمتهم الأول بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين .

