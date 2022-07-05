اليوم السابع
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الإعدام شنقا لشقيقين قتلا شابا قبل زفافه بيومين وبراءة والدتهما بالغربية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:44 م
الإعدام شنقا لشقيقين قتلا شابا قبل زفافه بيومين وبراءة والدتهما بالغربية محكمة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لشقيقين وبراءة والدتهم المحرضة على ارتكاب الجريمة في القضية رقم 3549 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 212 كلي غرب طنطا، لقيامهم باستدراج شاب وقتله قبل حفل زفافه بيومين، بسبب خلافات سابقة.

 

وتم معاقبة كلا من أمين محمود عبد الوهاب وشقيقه "محمد"، بالإعدام شنقا لقتلهما المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتحريض من والدتهما بسبب خلافات سابقة بينهم.



وكان محمد البليهي المستشار القانوني ومحامي المجني عليه، قال لـ "اليوم السابع"، إن المتهمين نشبت بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة، وقامت والدة المتهمين بالتحريض على قتل المجني عليه، فأعدوا العدة واستدرجوه وما أن ظفروا به حتي سددوا له طعنات قاتلة أودت بحياته.




 


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