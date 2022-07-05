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الأوقاف تنشر خطبة عيد الأضحى المبارك "مسموعة"

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:27 ص
الأوقاف تنشر خطبة عيد الأضحى المبارك "مسموعة" صلاة العيد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك المقرر لها السبت المقبل ، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.
 
وأكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى المبارك قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، ولا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، لافتا إلى أنه تم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف ، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.
 
وعقد الدكتور  هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.
 
ووجه رئيس القطاع الديني، مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة ، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات .
 
 

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