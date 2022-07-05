الأمم المتحدة: 11 ألفًا و125 ضحية من المدنيين في أوكرانيا حتى الأحد الماضى

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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه سجل منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أول أمس الأحد، 11 ألفًا و125 ضحية من المدنيين بينهم 4 آلاف و889 قتيلاً، و6 آلاف و263 جريحًا.

وأشار المكتب الأممي - في آخر تحديث عن أعداد ضحايا الحرب في أوكرانيا - إلى أن 2844 قتيلاً و3408 جرحى سقطوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، في حين بلغ عدد الضحايا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية 5242 ضحية بينهم 2643 قتيلاً و2599 من الجرحى.

وبالنسبة للأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والمجموعات المسلحة الموالية لروسيا، فقد سقط 201 قتيل و809 جرحى، أما في مناطق أخرى من أوكرانيا تضم مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوروجيزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية عندما وقعت الإصابات، فقد سقط 2045 قتيلاً و2855 جريحًا.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات منطقة تأثير واسعة بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية، مشيرا إلى الاعتقاد بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.