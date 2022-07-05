الأطباء تُخصص رقما لتلقى الشكاوى حول شركات الدعاية للخدمات الطبية

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة أطباء مصر عن تلقي شكاوي ومقترحات الأطباء وآراءهم حول شركات الدعاية للخدمات الطبية والتي من ضمن أنشطتها ربط الأطباء والمنشآت الطبية بالمرضى، حيث ستقوم النقابة في ضوء ما تتلقاه من الأطباء، ببحث حل تلك المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حفظ حقوق الأطباء وحماية المرضى.

وطالبت نقابة الأطباء أعضائها إرسال شكواهم ومقترحاتهم سريعاً على واتس رقم 01095111247 الذي خصصته نقابة الأطباء لتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء، محذرة من التعامل مع شركات الدعاية التجارية في ربطهم بالمرضى، بعد ورود العديد من الشكاوى من تعامل وسائل الدعاية التجارية معهم.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تلقت العديد من الشكاوى من الأطباء من تعامل وسائل الدعاية التجارية للمنشآت الطبية سواء كانت عيادات أو مراكز طبية، وأبدى الأطباء استياءهم مما وصفوه بالابتزاز المالى الذي يتعرضون له من قبل القائمين على هذه الدعاية، وأضاف الأطباء أنه مع طغيان الطابع المادي لمثل هذه الوسائل والتطبيقات، أصبحت لا تتحرى التأكد من مؤهلات وتخصصات المتعاملين معها مما يعرض المريض للخطر، وطلب الأطباء من النقابة اتخاذ موقف من مثل هذه الممارسات.

وأكدت نقابة الأطباء، على رفضها لهذه الوسائل من الدعاية التي لا تتحرى المهنية ولا تحرص على مصالح المرضى، مقتصرة أهدافها على الربح المالي فقط والذي انحرف إلى ابتزاز الأطباء، كما تكرر نقابة أطباء مصر رفضها لأسلوب الدعاية التجارية في ربط الأطباء بالمرضى، وقد طالبت نقابة الأطباء مرارًا بصدور اللائحة التنفيذية لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حتى يتم تطبيق القانون.