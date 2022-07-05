وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن مرحلة التفويج شهدت انسيابية في تصعيد أكثر من 48 ألف حاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة عبر الحافلات انطلاقاً من مركز مراقبة التفويج وميقات ذي الحليفة ومركز حجاج البر..موضحة أن 725 حاجاً استقلوا رحلات قطار الحرمين أمس الاثنين إلى محطة القطار بمكة المكرمة؛ ليصل إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج 369 ألفا و434 حاجاً من مختلف الجنسيات.

واستقبلت المدينة المنورة خلال الموسم 382 ألفا و853 حاجاً من مختلف الدول من بينهم ستة آلاف و935 حاجاً وصلوا أمس من عدة دول إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والجهات ذات العلاقة متابعة أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إذ يشهد اليوم "السادس من ذي الحجة" تصعيد 13 ألف حاج يمثّلون العدد المتبقي من الحجاج في المدينة المنورة بما فيهم الحجاج الفرادى.