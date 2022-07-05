اعرف أسعار الأضاحى فى آخر سوق للمواشى بالزقازيق قبل عيد الأضحى.. لايف

"الشرقية- فتحية الديب

قدم تلفزيون" اليوم السابع "منذ قليل بث مباشر من داخل سوق مواشي محافظة الشرقية ، الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، داخل عزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين بمدينة الزقازيق، وهو الأكثر ازدحاما، بين أسواق الشرقية وعلى مستوى محافظات وجه بحرى، يأتي إليه التجار من كافة محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد.



قال المعلم "فتحي "تاجر جديان، ان السوق يشهد حركة إقبال غير مسبوقة لأنه السوق الأخير قبل عيد الأضحى، لافتا إلى أن كيلو الضانى في الجديان ب100جنيه.

وقال عدد من تجار مواشى بالشرقية، أن القيادات التنفيذية بالمحافظة بقيادة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سهلت على التجار كثيرا بمكان السوق الجديد، فضلا عن توفير الخدمات الأمنية التى جعلت التجار يأتون إليه من كل محافظات مصر.



يذكر أنه تم نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق.





















