استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، أعمال نظافة يومية و تجميل ورفع الإشغالات و كفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة الموسعة بالشوارع والميادين، و شن حملة نظافة موسعة بالشوارع والميادين، حيث تم كنس ومسح ونظافة الشوارع والميادين، ورشها بالمياه، لتجنب حرارة الجو والأتربة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، فضلاً عن شن حملة موسعة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة وأمام المحلات، والمصالح الحكومية، وتحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين.



أشرفَ اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال حملة لإزالة الإشغالات بمدينة فوه، وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين، واستمرار أعمال رصف الشوارع، وتجهيز الحدائق استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المنتزهات، واستكمال أعمال صيانة الإنارة الدورية بشوارع المدينة وقرى المركز، وعمل حملات مكثفة لأعمال النظافة، ورفع المخلفات، والتراكمات، وتمهيد وتسوية الطرق بشوارع وطرق المدينة، بجانب تفريغ صناديق القمامة من الشوارع ومناطق متفرقة من المدينة، وتجميل المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار بالمنتزهات، ومحطة السكة الحديد، حفاظًا على المسطحات الخضراء، ورفع كفاءتها والظهور بالمظهر اللائق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإضاءة العامة، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بطريق "الكراكات – الناصرية"، وإنارة الأعمدة المطفأة بشوارع وأحياء المدينة منها، "شارع الثورة 2، وحي أبو رخا، وأبو دشيش، وشارع هندسة الري"، وإصلاح الأعطال بخلية عزبة عمارة بقرية الكوم الطويل، وذلك في ضوء استهداف إنارة كافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة مرفق الإنارة العامة.



تقليم الاشجار



حملات نظافة بالشوارع



حملات نظافة ببيلا