استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والجونة المقامة بالغردقة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، والتى تقام بالغردقة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والجماهير وطاقم التحكيم.

ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجديد ريكاردو سواريز، فى التجهيز البدني لمباراة الجونة فى ظل ضغط المباريات المتلاحم للفريق محلياً، وهي الأزمة التى تحدث عنها سواريز فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الأهلى الجمعة، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام،وأكد خلاله المدرب الجديد أن تلاحم المباريات بهذا الشكل سيحرمه من تقديم كرة جيدة وأن كان قد شدد على رغبته في تحسّن الأداء تدريجياً وعلاج الأخطاء التى شاهدها في المباريات الماضية.

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهورله ببطولة الدوري، فيما خسر الجونة من ايسترن كومبانى بنفس النتيجة فى أخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .