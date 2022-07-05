ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 8725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1582 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10736 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3522 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1672 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2461 نقطة.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، دلتا للإنشاء والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شراء الأولى 4.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، والثانية 343 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.12%، والثالثة 400 ألف سهم، ليصل الإجمالي 5.6 مليون سهم، والرابعة 128.9 سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 7.47% من أسهم رأس المال، والخامسة 25 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.79% من رأس المال، والسادسة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.35707% من رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 12.9 مليون سهم، 451.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 350 ألف سهم، وباعت إدارة شركة المطورون العرب القابضة 302.9 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جهينة للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 100 ألف سهم، 11014 سهم، 130 ألف سهم، 77.1 ألف سهم، 224 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 12.9 مليون سهم، 73 سهم، 3.8 مليون سهم، 79 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

من جهة أخرى قال مصرف أبو ظبي الإسلامي، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأسمال الشركة، وبذلك تصبح حصة المصرف في الشركة 98 مليون جنيه بدلًا من 29.4 مليون جنيه بنسبة 98% من رأس المال المصدر والمدفوع، ويبلغ نصيب شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مليون جنيه بنسبة 1%، ونصيب شركة أبو ظبي للتمويل مليون جنيه بنسبة 1%.