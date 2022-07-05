إيطاليا: مستحيل العثور على المفقودين فى الانهيار الجليدى بمارمولادا "أحياء"

فاطمة شوقى

أكدت السلطات الإيطالية استمرار عمل فرق الإنقاذ فى منطقة مارمولادا، بعد حادث انهيار جليدى فى جبال الألب الذى أودى بحياة 8 أشخاص حتى الآن، حيث إنها توقفت مساء الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ولذلك فإن فرص العثور على ناجين تنخفض إلى صفر.

وأشارت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، إلى أن الفرق العاملة فى المنطقة تمكنت من العثور على 4 أشخاص على قيد الحياة، على الرغم من أن الـ16 آخرين لا يزالوا فى عداد المفقودين، ولكن أصبح العثور عليهم أحياء أمرا مستحيلا، وفقا لما أكدته السلطات الإيطالية.

وقال أليكس باراتين، المتحدث باسم فرق الإنقاذ: "يكاد يكون من المستحيل عودة المفقودين أحياء"، مشيرا إلى أن عدد المفقودين حتى الآن غير مؤكد ولكن وفقا للتقديرات فإنه لا يزال هناك 15 شخصا مفقودا على الاقل ومازالوا محاصرين تحت منطقة الانهيار الأرضى".

وأكد باراتين أن "الوضع حرج للغاية وهناك احتمال لانهيارات جديدة ولا يمكن لأحد دخول الجبل الجليدى"، موضحا "نحن نراقب كل شئ بالطائرات بدون طيار وعندما ترى شيئا تتدخل طائرات الهليكوبتر".

وأوضح راؤول مارتن مورينو ، الأستاذ في جامعة مدريد المستقلة (UAM)، أن "ثلثي الأنهار الجليدية فقدت حجمها، وهو ما بين 0.70 و 1.70 سم". جنبا إلى جنب مع الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأكد خبير الأرصاد الجوية في مقاطعة بولزانو ديتر بيترلين " قبل يوم واحد فقط من الانهيار في مارمولادا، تم الوصول إلى سجل درجة الحرارة أعلى بـ 10 درجات، وكان الأحد الماضى ذروة ارتفاع درجات الحرارة ويبدو أنه الأكثر سخونة في عام 2022 حتى الآن فى إيطاليا"، مشيرا إلى أن درجات الحرارة فى بولزانو تزيد عن 37 درجة.