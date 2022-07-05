اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:19 م
أكرم القصاص
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إيطاليا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:50 م
إيطاليا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن إيطاليا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
 
 
تعود الحالات الإيجابية لفيروس كورونا فى الارتفاع مجددا فى إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت الحالات إلى مليون حالة جديدة، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، فى الواقع ، هناك 929.006. يواصل الفيروس سباقه فى إيطاليا، حيث تشير جميع القيم إلى نمو منحنيات العدوى ومع تفكير المستشفيات في إعادة فتح أقسام كورونا، التي كانت مخصصة في الأشهر الأخيرة لتخصصات طبية أخرى.
 
 
وتشدد وزارة الصحة الإيطالية ، على أنه نظرًا للنمو الحاسم في أسرة المستشفيات، فإن "كبار السن والضعفاء مدعوون إلى تناول جرعة معززة من لقاح كورونا".

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