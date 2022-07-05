إنفوجراف.. مبادئ هامة حددتها الإدارية العليا لمواجهة ظاهرة انتقام الرجل من المرأة

كتب - أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

صدر الحكم من دائرة الفحص بالادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة

منطوق الحكم: رفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية بمدرسة المنشية الثانوية.

الإدارية العليا أيدت مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

أمرت بمصادرة الكفالة لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها.

حيثيات تاريخية فى 8 قواعد وضعتها المحكمة :

-الانتقام من المرأة بتشويه سمعتها لرفضها الزواج من المنتقم من أنكَى جِراحات الحياة يمثل إهانة للمرأة ومهانة للرجل

- الإسـلام أعطـى المـرأة حـق اختيـار شريـك حياتهـا فلا يجوز للرجل إجبارها على الزواج منه

- انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه مسلك مشين يتأباه منهج الأديان ويتعارض مع معانى الرجولة

- لا يجوز للرجل أن ينتقم من المرأة بسبب استخدام حقها العاطفى فى رفض الزواج منه بأى وسيلة

- الجرائم اقتحمت الحياة بين الأسر بل والحياة الزوجية المصرية والعربية بسبب غياب السكن النفسي

-ضياع الاستقرار العاطفي بين الزوجين للشعور بالطمأنينة والأمان النفسي سبب العديد من الجرائم

- لا يجب أن يأخذ الرجل من رفض المرأة للزواج به أنه يجرح شخصه لأن مسألة عدم التوافق العاطفي أمر لا يجب أن يبحث عن أسبابه

-تجنبوا مخاطر السوشيال ميديا التى نهشت الحق فى الخصوصية للأسر المصرية

-لا يجوز أن يتخذ الرجل العاقل من رفضها الزواج منه على محمل شخصي فهو ليس فشلًا بل عدم تاّلف بين روحين لم يتاَخيا على درب الحياة

-حماية المرأة وهى مصونة سواء فى كيانها الجسدى أو المعنوى

-من الذكاء العاطفى أن يعتمد الرجل على ثقافة العقل والقلب معاً فى مملكة المشاعر فيتخذ من الرفض حافزاً للوصول لقمة النجاح