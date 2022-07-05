اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:23 م
إعلان النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنوه مصلحة الضرائب المصرية عن انه قد تم اعلان النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة للتعاقد مع عدد 416 مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بالإضافة الى عدد 37 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني  موزعين جغرافيًا. 
 
وتطالب المصلحة  المتقدمين المستوفين لشروط التقدم والذين اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الأقل مراجعة الموقع الالكتروني للمسابقة اعتبارًا من اليوم  الثلاثاء والدخول على الرابط التالى لمعرفة كافة التفاصيل.
https://jobs.mof.gov.eg/

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب

مسابقة مصلحة الضرائب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة