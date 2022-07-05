إعدام لحوم فاسدة تم ضبطها داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى الجيزة بإعدام كمية من اللحوم تم ضبطها بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بعدما ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ضبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من اللحوم، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"