اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:22 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق "العريش القنطرة شرق" بشمال سيناء

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:21 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق "العريش القنطرة شرق" بشمال سيناء حادث - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى بئر العبد المركزى بشمال بسيناء، 4 حالات إصابة تم نقلهم من موقع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدولي بشمال سيناء.

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي وميكروباص علي طريق "العريش القنطرة شرق" بنطاق مناطق المزار والتلول.

أسفر الحادث عن إصابة "ورده. ا. ع" 56 سنة، باشتباه كسر بالفقرات وكسر بالقدم اليسرى، و"عمر .ح.ع" 17 سنة، بشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالعين اليسرى، و"أشرقت. ح. ع" 12 سنة ، باشتباه كسر بالترقوه اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و"هانم. ا. ع" 48 سنة، بجرح قطعى بالجبهة حوالى 4 سم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلي مستشفي بئر العبد، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.


 


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