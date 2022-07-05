اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:02 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالصف

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:40 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالصف إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق بمنطقة بالصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث بالطريق 21 الصف حلوان.
 
وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة كلا من أشرف حافظ 44 سنة، فراج أمين 50 سنة، محمود سامي 51 سنة ومصطفى محمد 33 سنة، جميعهم يقيمون الصف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

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