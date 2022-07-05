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إسكان النواب: المرحلة الثانية لحياة كريمة تشمل 52 مركزا والعمل يستمر لمدة عام

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:00 ص
إسكان النواب: المرحلة الثانية لحياة كريمة تشمل 52 مركزا والعمل يستمر لمدة عام مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، وأن مراحل العمل تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق في هذا المشروع القومى مما ينعكس أثره على المواطنين بصورة مباشرة.
 
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة ستكون على 52 مركزا جديدا على مستوى المحافظات المصرية والتى تم البدء في تنفيذها وتستمر لمدة عام، وتعمل على رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، إضافة لمد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل، وإنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.
 
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة أبرزها طلب بشأن عم سرعة إجراءات تخصيص أرض لمحطة صرف صحي بالبر الشرقى بميت غمر- محافظة الدقهلية، ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بعزبة الهاويس – جديلة - محافظة الدقهلية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لحي بــن زيـــد – مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، إضافة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع صرف صحي متكامل (محطة - شبكة انحدار - خط طرد) بقرية ميت طريف – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.
 
 
 
 

حياة كريمة

مجلس النواب

مبادرة حياة كريمة

الصرف الصحى

مياه الشرب



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