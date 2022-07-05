اليوم السابع
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إجراء أول عمليتين جراحيتين لطفلين بعد تشغيل وحدة مناظير المخ بجامعة بنى سويف

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:06 ص
إجراء أول عمليتين جراحيتين لطفلين بعد تشغيل وحدة مناظير المخ بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم عن بدء تشغيل وحدة مناظير المخ بمستشفيات بنى سويف الجامعية، وقيام الفريق الطبى بإجراء أول عمليتين جراحيتين لطفل يبلغ من العمر خمسة أشهر يعانى من استسقاء بالمخ مع وجود تكيسات غير متصلة بالمخ وتمت الجراحة لفك هذه التكيسات وتركيب صمام لتصريف السائل المخي.

 

بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية لطفل آخر يبلغ من العمر أربع سنوات يعانى من ارتفاع ضغط المخ نتيجة عيب خلقى بمسار السائل المخى وتم إجراء الجراحة له لخلق مسار جديد للسائل المخى من خلال قاع البطين الثالث للمخ، وقد خرج الطفلان بحالة جيدة من الجراحة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب.

 

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، من خلال السعى الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى، والحرص على تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى.

 

وأكد الدكتور محمد شعبان - المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف - أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، وتم تشغيل وحدة مناظير المخ بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية، موجهاً شكره للدكتور منصور حسن على دعمه لمستشفيات جامعة بنى سويف وتزويدها بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

 

وشارك فى إجراء العملية فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمر رجب أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ماجد الجبالى مدرس جراحة المخ والأعصاب، الدكتور مصطفى سامى مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد منصور نائب جراحة المخ والأعصاب، وأطقم التخدير والتمريض.


الدكتور منصور حسن

رئيس جامعة بنى سويف

وحدة مناظير المخ بمستشفيات بني سويف

استسقاء بالمخ

تكيسات غير متصلة بالمخ

فك التكيسات

تركيب صمام لتصريف السائل المخي

إرتفاع ضغط المخ

عيب خلقي بمسار السائل المخي

خلق مسار جديد للسائل المخي

قاع البطين الثالث للمخ

جراحة المخ والأعصاب

الدكتور عاطف مرسي

رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف

الدكتور محمد شعبان أبو العلا

المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بني سويف

وحدة مناظير المخ

الدكتور عمر رجب أستاذ جراحة المخ والأعصاب

الدكتور ماجد الجبالي مدرس جراحة المخ والأعصاب

الدكتور مصطفى سامي مدرس مساعد جراحة المخ

الدكتور أحمد منصور نائب جراحة المخ والأعصاب



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