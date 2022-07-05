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أول أيام العيد.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:00 ص
أول أيام العيد.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم السبت المقبل ، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك ، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، ويكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل ، ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل ، القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة ، والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة .
 
 
 
 

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