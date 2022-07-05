أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدي "سلطان بإسنا" و"الحق بالطود".. الجمعة المقبلة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تستعد المديرية لافتتاح مسجدين جديدين يوم الجمعة المقبل، وهى من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها مؤخراً، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تتشرف مديرية الأوقاف يوم الجمعة القادم 8 يوليو بافتتاح 2 مسجد جديدين من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهى مسجد سلطان بإدارة بندر إسنا فى مركز ومدينة إسنا، ومسجد الحق بقرية المهيدات التابعة لقرية العديسات فى مركز ومدينة الطود، وذلك فى ظل حضور كوكبة من التنفيذيين والشعبيين والمواطنين فى إسنا والطود.



وفى نفس السياق أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2022، وذلك بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، أنه شملت استعدادات عيد الأضحى، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع أصحاب الفضيلة قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، وأيضاً تم تحديد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الاضحى وصلاته وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل.



