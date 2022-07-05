اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:50 ص
أكرم القصاص
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أمر ملكى سعودى: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:00 ص
أمر ملكى سعودى: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية الملك سلمان بن عبد العزيز
اش ا

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أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالى قدره 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا.

وصد الأمر بناء على ما رفعه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية فى العالم وسبل حماية الأسر المستحقة فى المملكة من التأثر بتداعياتها.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المبالغ المعلنة فى الأمر الملكى سيخصص منها 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدى الضمان الاجتماعى، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربى الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

 

 

 


السعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز

ارتفاع الاسعار



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