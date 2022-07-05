اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:53 ص
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أشكال وألوان.. أسعار الأضاحى بسوق الثلاثاء للمواشى فى الغربية.. لايف وصور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:49 ص
أشكال وألوان.. أسعار الأضاحى بسوق الثلاثاء للمواشى فى الغربية.. لايف وصور سوق المواشي
الغربية محمد طارق

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من داخل محافظة الغربية، وتحديدا منطقة سوق الثلاثاء بقرية سندبسط أحد أكبر أسواق بيع وتجارة المواشي داخل مراكز ومدن المحافظة، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك لمعرفة الأسعار والأنواع وكيفية شراء الأضحية.
 
وفى هذا الصدد، قال محمد مسعد أحد تجار المواشى بسوق الثلاثاء، أن السوق يشهد إقبالا كبيرا هذه الأيام، نظرا لقرب دخول عيد الأضحى المبارك ، حيث يبلغ سعر الخروف من 4 الي 6 آلاف جنيه، وسعر الماعز يتراوح بين 3 إلى 5 الاف جنيه، فيما بلغ سعر العجل البقرى الكيلو القائم 67 جنيها، والجاموسى 62 جنيها.
 
 
جدير بالذكر، أن سوق الثلاثاء بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى، حيث يعد أكبر سوق لتجارة المواشى بمحافظة الغربية، يأتى إليه التجار والمزارعين من جميع أنحاء الجمهورية كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، ولذلك سمى بسوق الثلاثاء.
 
 
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