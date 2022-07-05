أسوشيتدبرس: صدمة فى الولايات المتحدة بعد إطلاق النار فى عيد الاستقلال

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" إن حادث إطلاق النار الذى وقع فى مدينة شيكاغو الأمريكية أمس، الاثنين، وأسقط ستة قتلى على الأقل فى أحد عروض عيد الاستقلال، قد أحدث هزة فى كافة الاحتفالات فى الولايات المتحدة، وأحدث صدمة فى البلد الذى يخوض اضطرابا بالفعل بسبب قرارات المحكمة العليا حول الإجهاض والأسلحة بالإضافة على جلسات تحقيقات اقتحام الكونجرس.

وجاء أحدث إطلاق للنار فى الوقت الذى تحاول فيه الولايات المتحدة إيجاد سبب للاحتفال بتأسيسيها والرابط الذى يربطها معا. كما كان من المفترض أن يكون يوم لعدم العمل والمشاركة فى العروض وتناول الطعام فى حفلات الشواء والتجمعات والاستمتاع بالألعاب النارية.

وقالت نانسى روتيرنج، عمدة هايلاندباركلاند التي شهدت العرض المأسوى، إنه فى اليوم الذى نتحد فيه معا للاحتفال بالمجتمع والحرية، فإننا بدلا من ذلك نحزن للخسارة المأسوية للحياة ونعانى من الإرهاب الذى أحدث أثرا سيئا بنا.

وكان عرض هاي لاند بارك قد بدأ فى العاشرة صباح أمس الاثنين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ بعدها بعشر دقائق بعدا بدأ إطلاق النار، وهرب المئات من المشاركين فى العرض، وبعضهم كان ينزف بشكل واضح من المنطقة، وتركوا خلفهم المقاعد وعربات الأطفال. وألقت السلطات القبض على شخص مشتبه به فى هذا الحادث.

وفى تصريحات له للاحتفال بمرور 246 عاما على استقلال أمريكا، سعى الرئيس جو بايدن لطمآنة الأمة الأمريكية التي استنزفتها الأحداث الأخيرة وأرقتها.

وقال بايدن فى تصريحاته إنه فى الأيام الأخيرة، كان هناك سببا للاعتقاد بان البلاد تعود إلى الوراء، وأن الحرية يتم تخفضيها وأن الحقوق التي يفترض أنها تحميها لم تعد كذلك. وتابع قائلا أعلم أن الأمر مهلك ومؤرق، لكن الليلة أريدكم أن تعرفوا أننا سنتجاوز كل هذا. وأضاف قائلا: الكثير من الناس يرون بلدا منقسما، إلا أننى اعتقد أننا أكثر توحدا وليس انقساما.