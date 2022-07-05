أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-7-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، العربة لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بي انفستمنتس القابضة.



البورصة تخسر 161 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، حديد عز، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 161 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.070 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 363.9 مليون ورقة مالية بقيمة 953.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.84%، والعرب على 6.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.99 مليون جنيه، 129.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 32.981 ألف جنيه، 85.2 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 8657 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10648 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2442 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 10.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%.

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 2.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.24%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.014 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.65%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.557 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.61%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.719 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.10%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 11.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.94%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.81%.